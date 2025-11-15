Libya'da iki tekne alabora oldu: 95 göçmenden en az 4 ölü

Libya Kızılayı'nın açıklamasına göre, 13 Ekim Perşembe günü başkent Trablus'a yaklaşık 118 kilometre uzaklıktaki Al-Khums açıklarında iki tekne alabora oldu.

Olayın detayları

Teknelerde toplam 95 düzensiz göçmen bulunuyordu. İlk teknede 26 Bangladeşli göçmenin olduğu; bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer teknede ise 8'i çocuk olmak üzere 69 göçmen bulunuyordu; bu grubun 2'si Mısır, 67'si Sudan uyrukluydu.

Kurtarma ve soruşturma

Cansız bedenler, acil durum ekipleri, Sahil Güvenlik ve liman yetkililerinin iş birliğiyle denizden çıkarıldı. Cenazeler, savcılığın talimatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için yetkili makamlara teslim edildi.

Olay, Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketliliğinin bir başka trajik örneği olarak kayda geçti.

