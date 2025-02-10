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Libya'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonunda 28 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu

Libya'nın Kufra kentinde yapılan operasyonda, 28 düzensiz göçmenin cesedi bulundu, 76 göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 00:58
Libya'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonunda 28 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde, insan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 28 düzensiz göçmenin cesedi bulundu. Libya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin insan kaçakçılığı yapan bir çeteye baskın düzenlediği kaydedildi.

Açıklamaya göre, baskın sırasında 76 düzensiz göçmen kurtarılırken, çetenin alıkoyduğu binada yapılan aramalarda 28 göçmenin cesedine ulaşıldı. Ayrıca, operasyonda insan kaçakçılığı çetesine üye üç kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden birinin Libyalı, diğer ikisinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Hapsedilen düzensiz göçmenlere burada insanlık dışı işkenceler uygulandığı ifade edildi. Cesetlerin, kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp kurumuna götürüldüğü bildirildi.

Libya Başsavcılığı, ocak ayı başında ülkenin doğusundaki İcharra kentinde de benzer bir insan kaçakçılığı çetesi operasyonu düzenlendiğini ve burada 263 Afrika uyruklu düzensiz göçmenin son derece kötü şartlarda kurtarıldığını duyurmuştu.

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