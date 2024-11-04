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Libya'da Mayın Patlamaları: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

BM, Libya'daki mayın patlamalarının 16 can kaybına yol açtığını ve temizlenmesi gereken geniş alanların bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 23:13
Libya'da Mayın Patlamaları: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

BM Raporu: Libya'da Mayın Patlamaları Ölümlere Yol Açtı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki güncel durumu bildirerek, yılbaşından bu yana mayın ve savaş kalıntısı mühimmatların patlaması sonucu 16 kişinin, aralarında çocukların da bulunduğu, hayatını kaybettiğini açıkladı.

Temizlik Gereksinimi ve Süreç

BM'nin resmi internet sitesinde, BM Libya Mayın Faaliyetleri Servisi (UNMAS) Direktörü Fatıma Zurik’in yaptığı açıklamalara yer verildi. Zurik, Libya'da 444 milyon metrekarelik bir alanın mayın ve savaş kalıntısı mühimmatlardan temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu temizliğin yaklaşık 15 yıl alabileceği ifade edildi.

2011'den Bu Yana Süregelen Sorunlar

2011 yılında Muammer Kaddafi rejiminin sona ermesinden bu yana, Libya'daki silahlı gruplar arasındaki çatışmalar geniş arazilerin mayın ve savaş kalıntıları ile kirlenmesine neden oldu. Dönem dönem meydana gelen patlamalar, masum insanların hayatını kaybetmesine yol açıyor.

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