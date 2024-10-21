Libya'da Seçim Referandumu Kararı

Libya'da Seçimlere Giden Yol Açılıyor

Libya'nın Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede yapılacak seçimler için referandum gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Toplantının Detayları

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Dibeybe ve Menfi'nin bir araya gelerek, ülkedeki son siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

İkilinin, Ulusal Referandum ve Enformasyon Komisyonu'nun işlevselliği üzerinde durduğu kaydedildi. Ayrıca, seçim sürecinin ilerlemesi için halkın görüşünün alınmasının önemine vurgu yaptıkları ifade edildi.

Yeni Komisyonun Kurulması

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, 12 Ağustos'ta yayımladığı kararname ile, Trablus merkezli bağımsız bir 'Ulusal Referandum ve Enformasyon Komisyonu' kurulmasını onaylamıştı.

Seçim Çıkmazı ve Anlaşmazlıklar

Libya'da, uluslararası ve yerel organizasyonların birçok kez yaptığı çağrılara rağmen, seçimlerin uzunca bir süredir yapılamadığını belirtmek gerekir. Bu durumun sebebi, seçim yasaları üzerindeki anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor.

Seçim Yasalarının Belirlenmesi

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ile doğudaki Temsilciler Meclisi'nin (TM) oluşturduğu Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim yasaları üzerinde uzlaşmaya vardı. TM, 4 Kasım 2023'te bu yasaları onayladı; ancak Devlet Yüksek Konseyi, TM'yi seçim yasalarını değiştirmekle suçlayarak yalnızca 6+6 Komitesi'nin belirlediği kurallara uyacaklarını dile getirdi.

TM, bu itirazlara karşın onayladıkları yasaları resmi gazetede yayınlayarak, yasaların yürürlüğe girdiğini belirtti. Ancak iki kurum arasındaki bu anlaşmazlık, seçim sürecinin başlatılmasına engel teşkil ediyor.

Adaylık Şartlarındaki Farklı Anlayışlar

Devlet Yüksek Konseyi ve TM arasındaki en büyük ihtilaf, başkanlık adaylığı şartlarıyla ilgili. Devlet Yüksek Konseyi, asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (örneğin Halife Hafter) başkanlık seçimlerine aday olamayacağını savunurken, TM, bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşündedir.