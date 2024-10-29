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Libya'da TİKA'nın Hat ve Ebru Kursu Sertifika Töreni

TİKA'nın düzenlediği hat ve ebru kursunu tamamlayan Libyalı öğrencilere sertifikalar verildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:47
Libya'da TİKA'nın Hat ve Ebru Kursu Sertifika Töreni

Libya'da Hat ve Ebru Kursu Sertifika Töreni

Libya Kültür Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen hat ve ebru sanatına yönelik kurs, başarıyla tamamlandı. Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve TİKA Trablus Koordinatörlüğü yetkilileri, sertifika dağıtım töreninde yer aldı.

Sertifika Töreninin Detayları

Tören, Libya Kültür Bakanlığı binasında gerçekleştirildi. Kültür Bakanı Tugi, TİKA'nın organize ettiği kursun, iki ülkenin kültürel işbirliği çerçevesinde yapıldığını belirtti. Tugi, "TİKA'nın düzenlediği gibi daha büyük ölçekte atölye çalışmalarını sürdüreceğiz. Ayrıca, iki ülke arasında kültürel tecrübe paylaşımları ve uluslararası sergiler düzenlemeye devam edeceğiz," dedi.

Diplomatik İlişkiler Üzerine Konuşmalar

Büyükelçi Begeç, Türkiye ve Libya arasındaki sıcak ilişkilerin köklerinin her iki ülke halkının dostluğuna dayandığını vurguladı. "Biz Türkler burada kendi evimizde gibi hissediyoruz. Libyalı dostlarımız da Türkiye'de kendilerini evlerinde hissediyorlar. Kültürlerimiz ve değerlerimiz birbirine çok yakın," ifadelerini kullandı.

Eğitim Programının Kapsamı

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, 21-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen eğitim programında hat sanatına 22, ebru sanatına ise 34 öğrencinin katıldığını aktardı. Eğitimde, Türkiye'den uzman eğitmenler Erhan Bektaş ve Nuran Öner görev aldı. Bacanakgil, başarılı öğrencilere ekipman temin edildiğini ve ileride yeni kurslarla bu sanatların Libya'da devam ettirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Sertifikaların Dağıtımı

Törenin ardından, Libya Kültür Bakanı Tugi, Büyükelçi Begeç ve Koordinatör Bacanakgil, başarı gösteren öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

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