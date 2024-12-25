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Libya'dan Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Azerbaycan'a Taziye Mesajı

Libya, Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'a başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:47
Libya'dan Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Azerbaycan'a Taziye Mesajı

Libya, Kazakistan'da meydana gelen ve Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Libya'nın dost ülke Azerbaycan hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade ettiği" vurgulandı. Kazakistan'daki uçak kazası nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyeler ile yaralılara şifa dilekleri iletildi.

Kazakistan'daki Uçak Kazası Detayları

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL), Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarına düştü. AZAL, uçakta 5'i mürettebat, 62'si yolcu olmak üzere toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, kazaya ilişkin ilk belirlemelere göre 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını duyurdu. Ayrıca uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

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