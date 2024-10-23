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Libya'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı ve Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 23:44
Libya'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Libya, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadı.

Resmi Açıklama ve Dayanışma Mesajı

Libya Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının hem ulusal hem de uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla derin bir dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen bu canice saldırı, stratejik tesisleri hedef almanın sadece küresel güvenlik ve barışı istikrarsızlaştırmaya çalışan taraflara yarayacağını göstermektedir."

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Bakanlık, Libya'nın güvenlik sorunlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğine verdiği önemi yineleyerek, hayati altyapıların, savunma ve uzay tesislerinin korunmasının zorunluluğunu vurguladı.

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