Libya'nın Güneybatısındaki Askeri Hareketlilik Endişe Veriyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden Hafter Güçlerine Tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Halife Hafter'e bağlı güçlerin son günlerde ülkenin güneybatısındaki hareketliliğini kaygıyla izlediğini duyurdu. Konsey, Hafter güçlerinin bu bölgede stratejik öneme sahip alanlarda kontrolü genişletmeye çalıştığını vurguladı.

Askeri Hareketliliğe İtiraz

Açıklamada, Libya ordusu ve diğer ilgili makamların bilgisi dışında gelişen askeri hareketliliğin kesinlikle kabul edilemeyeceği ifade edildi. Ayrıca, bu tür hareketlerin ateşkes anlaşmasını ve askeri birliğe dair çabaları tehdit edebileceği, aynı zamanda siyasi süreci olumsuz yönde etkileyebileceği belirtildi.

Libya'nın Askeri Hazırlıkları

Libya Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanlığı, güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, bu tür yasadışı askeri hareketliliklere karşı daha net ve etkili bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

Güneydeki Teyakkuz

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Şuveyrif bölgesinde olası bir saldırının önlenmesi için alarm durumu ilan etti. Şuveyrif, başkent Trablus'un 420 kilometre güneyinde yer almış olup, bölgedeki Hamada el-Hamra petrol sahası stratejik bir öneme sahiptir.