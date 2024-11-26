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Libya Ordusu, Çöl Bölgesinde 300 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Libya ordusu, Akdeniz'e ulaşmaya çalışan 300'den fazla düzensiz göçmeni çöl bölgesinde yakaladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:48
Libya Ordusu, Çöl Bölgesinde 300 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Libya ordusu, çöl boyunca yaptığı devriyeler sırasında 300'den fazla düzensiz göçmeni yakaladığını bildirdi. 444 Tugayı'na bağlı birimlerin, Libya çölünde gerçekleştirdiği devriyelerde bir grup düzensiz göçmenle karşılaştığı ifade edildi.

Açıklamada, Libya çölünü geçerek Akdeniz'e ulaşmaya çalışan bu göçmenlerin yakalanarak ilgili makamlara teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, insan kaçakçılığını önlemek amacıyla devriye faaliyetlerinin devam edeceği aktarıldı. Ancak yakalanan düzensiz göçmenlerin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, daha önce yaptığı bir açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulamış ve ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu ifade etmişti. Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollardan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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