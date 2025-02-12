DOLAR
36,03 0%
EURO
37,35 0,04%
ALTIN
3.359,32 -0,14%
BITCOIN
3.468.641,05 -1,22%

Libya ve BAE'den Uçuş Kısıtlamaları İçin Tarihi Mutabakat

Libya ve BAE, yolcu ve kargo uçuşlarındaki kısıtlamaları kaldırmak için mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:00
Libya ve BAE'den Uçuş Kısıtlamaları İçin Tarihi Mutabakat

Libya ve BAE Arasındaki Uçuş Kısıtlamaları Kaldırılıyor

Libya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, yolcu ve kargo uçaklarına yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu önemli gelişme, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklama ile duyuruldu.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi ve BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, Dubai'de gerçekleştirilen Dünya Hükümetler Zirvesi sırasında bir araya gelerek söz konusu mutabakat zaptını imzaladı.

Bu mutabakatın temel amacı, iki ülke arasındaki hava taşımacılığı sektöründe ikili işbirliğini artırmak, uçuşları daha erişilebilir hale getirmek, ticaret ve yatırımları teşvik etmek, ayrıca Libya ile BAE arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek olarak belirlendi.

Uzmanlar, imzalanan bu mutabakatın, bölgedeki hava ulaşımını daha verimli hale getirerek her iki ülkenin de ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya ve BAE'den Uçuş Kısıtlamaları İçin Tarihi Mutabakat
2
Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 241 Sikke ve 87 Obje Ele Geçirildi
3
Filistin Hükümeti Gazze'de Acil Müdahale İçin Barınak ve İlaç Gönderiyor
4
Büyükçekmece'de Polis Memuru Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak'ın yargılanması başladı!
5
Lübnan Başbakanı Selam, İsrail’in Çekilmesini İstiyor
6
BM Raportörlerinden Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!