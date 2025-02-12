Libya ve BAE'den Uçuş Kısıtlamaları İçin Tarihi Mutabakat

Libya ve BAE Arasındaki Uçuş Kısıtlamaları Kaldırılıyor

Libya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, yolcu ve kargo uçaklarına yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu önemli gelişme, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklama ile duyuruldu.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi ve BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, Dubai'de gerçekleştirilen Dünya Hükümetler Zirvesi sırasında bir araya gelerek söz konusu mutabakat zaptını imzaladı.

Bu mutabakatın temel amacı, iki ülke arasındaki hava taşımacılığı sektöründe ikili işbirliğini artırmak, uçuşları daha erişilebilir hale getirmek, ticaret ve yatırımları teşvik etmek, ayrıca Libya ile BAE arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek olarak belirlendi.

Uzmanlar, imzalanan bu mutabakatın, bölgedeki hava ulaşımını daha verimli hale getirerek her iki ülkenin de ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını öngörüyor.