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Lice'de Ambulans Helikopterle Hayat Kurtarıldı: Tendon Yaralanması

Diyarbakır Lice'de çim biçme makinesi ile yaralanan Zeynel Buluttekin, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:28
Lice'de Ambulans Helikopterle Hayat Kurtarıldı: Tendon Yaralanması

Diyarbakır Lice'de Ambulans Helikopterle Acil Yardım

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, çim biçme makinesine sağ elini kaptıran 46 yaşındaki Zeynel Buluttekin, ciddi bir yaralanma geçirerek bilek tendonunu kesti. Olayın ardından, Buluttekin'in yakınları hemen Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İlk Müdahaleden Sonra Havalandı

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, Buluttekin için ambulans helikopter talep edildi. Hızla olay yerine intikal eden helikopter, yaralıyı alarak Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine ulaştırdı.

Ambulans helikopterle yapılan bu acil müdahale sayesinde, Zeynel Buluttekin, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne zamanında kaldırıldı. Bu tür hızlı ve etkili sağlık hizmetleri, yaşam kurtarma açısından büyük önem taşıyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağ el bileği tendonu kesilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağ el bileği tendonu kesilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Ambulans helikopterle alınan hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağ el bileği tendonu kesilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağ el bileği tendonu kesilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Ambulans helikopterle alınan hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

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