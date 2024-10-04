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Likya Yolunda Kalp Rahatsızlığı: Kahraman Helikopter Operasyonu

Antalya Likya yolunda kalp krizi geçiren bir kişi, Sahil Güvenlik helikopteri ile acil ambulansa taşındı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:43
Likya Yolunda Kalp Rahatsızlığı: Kahraman Helikopter Operasyonu

Antalya'da Kalp Rahatsızlığı Yaşayan Vatandaş Kurtarıldı

Antalya'nın Adrasan-Likya yolunda, kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi için yapılan acil müdahale, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirildi.

Sosyal Medyada Duyuruldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, social medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın detaylarını paylaştı. Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait helikopter rahatsızlanan vatandaşımızı bilinci açık bir şekilde 112 Acil Sağlık ambulansına yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Bakan Yerlikaya, hastalanan kişi için geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Gece şartlarında ve rüzgarda büyük çaba gösteren Sahil Güvenlik ekibimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Görüntüler Paylaşıldı

Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda, kurtarma operasyonuna dair görüntüler de yer aldı. Bu olay, sağlık ekiplerinin hızlı müdahale yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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