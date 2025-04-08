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Limon İhracatındaki Geçici Kısıtlama Kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limon ihracatındaki geçici kısıtlamanın kaldırıldığını ve fiyat gelişmelerinin yakından takip edileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:49
Limon İhracatındaki Geçici Kısıtlama Kaldırıldı

Limon İhracatındaki Geçici Kısıtlama Resmen Kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limon üretici ve ihracatçılarıyla yaptığı toplantının ardından limon ihracatındaki geçici kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu. Bakan Bolat, "Önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek, denetimler sürdürülecek" ifadelerini kullandı.

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Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nden döndükten sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen limon üreticileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıya, Ticaret ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları, AK Parti milletvekilleri ile il başkanları da katıldı.

Ayrıca, Mersin, Adana, Antalya gibi illerden gelen çiftçiler, ihracatçılar ve ticaret ile ziraat odaları başkanları da bu önemli buluşmada hazır bulundu.

Fiyat Dengesinin Sağlanması İçin Adımlar Atılacak

Bolat, toplantıda sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerini, arz güvenliğini ve fiyat dengesini sağlama gerekliliğini ele aldıklarını belirtti. Bakan, "Halkımızın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığı için spekülatif faaliyetlerle mücadele edilecek" diyerek, fiyat istikrarı sağlama kararlılıklarının altını çizdi.

Bakan Bolat son olarak, hükümetin çiftçileri, üreticileri, ihracatçıları, esnafı ve tüketicileri korşamaya devam edeceğini vurguladı.

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