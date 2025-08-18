DOLAR
Limp Bizkit İstanbul'da: 14 Yıl Sonra Ataköy Marina Arena'da Sahne Aldı

Limp Bizkit, 14 yıl sonra Ataköy Marina Arena'da sahne aldı; My Way, Nookie ve Break Stuff gibi hitlerini seslendirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:43
Limp Bizkit İstanbul'da: 14 Yıl Sonra Ataköy Marina Arena'da Sahne Aldı

Nu metal efsaneleri geri döndü

Alternatif metal türünün öncü gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu.

iTicket Production ve TemaCC ortaklığında gerçekleştirilen konserde grup, My Way, Nookie, Behind Blue Eyes ve Break Stuff gibi popüler şarkılarını seslendirdi. Şarkılara dinleyiciler de yoğun şekilde eşlik etti.

Konserde ayrıca grubun vokalisti Fred Durst, izleyicilerden birini sahneye davet ederek birlikte Full Nelson parçasını seslendirdi.

Durst, sahnede, "Bize bir daha İstanbul'a gidemeyeceğimizi söylemişlerdi ama buradayız. İstanbul'u çok sevdim. İnsanları ve yemekleri harika." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilginin olduğu konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Alternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu.

