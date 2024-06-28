Listede varsanız yaşadınız! SGK'dan erken emeklilik müjdesi geldi

Çalışma hayatları boyunca ciddi sağlık sorunları yaşayanlar erken emeklilik hakkına sahiptir. Erken emekli olanların listesi Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından yayımlandı. 1996-2018 yılları arasında sigortalı olan ve gerekli şartları taşıyan herkes erken emeklilik başvurusunda bulunabilir. Peki, malülen emekliliğin şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olur? İşte tüm bu soruların yanıtları..

İster SSK'da ister Bağ-Kur'da olsun, çalışanlar çalışırken bir takım sağlık sorunları yaşamaları veya iş kazası geçirmeleri durumunda erken emekliliğe hak kazanmaktadır. Sağlık nedeniyle emeklilik, çalışamamanız nedeniyle istifa etmeniz anlamına gelir. Ciddi sağlık sorunları bulunan veya iş kazası nedeniyle belirli bir kapasitede çalışamayan vatandaşlar, aldıkları bildirime göre maluliyet aylığına başvurabilirler.

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?

Kaza ve hastalık emeklilikleri, farklı sağlık sorunları nedeniyle çalışma yeteneğini kaybeden kişiler için önemli bir sosyal güvenlik sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu emeklilik planı, çalışanların belirli koşullar altında erken emekli olmalarına olanak tanıyor.

Maluliyet aylığı, kazanma gücünün %60 veya daha fazlasını kaybetmiş sigortalılara belirli koşullar altında ödenen yaşlılık aylığıdır. Bu emeklilik hakkı, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı ya da başka bir sağlık sorunu nedeniyle çalışamaması durumunda geçerlidir. Malülen emeklilik kapsamında alınan aylıklar sosyal güvenlik sisteminin önemli bir parçasıdır ve çalışanları sağlık sorunları nedeniyle zarar görmekten korumayı amaçlamaktadır.

KİMLER MALULEN EMEKLİ OLUR?





Engelli aylığı alabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

Sigorta süresi ve prim gün sayısı: Sigortalının sigortalılık süresi en az 10 yıl, prim gün sayısı ise en az 1.800 gün olmalıdır. Sigortalının sürekli olarak başkalarının bakımına muhtaç olması durumunda bu süre ve prim günlerine gerek yoktur.

Çalışma kapasitesinin kaybı: Sigortalının, çalışma kapasitesinin en az %60'ını kaybettiğini gösteren sağlık raporu alması gerekir. Bu rapor akredite bir tıbbi kuruluş tarafından yayınlanmaktadır.

Ödenen Primler: Sigortalının maluliyet durumu tespit edildiği tarihte herhangi bir prim yükümlülüğünün bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Malülen emekliliğe başvuru prosedürü aşağıdaki gibidir;

Sağlık raporu alın: İlk adım, iş gücü kaybıyla ilgili sağlık raporu almaktır. Bu raporun Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) onaylı bir hastaneden alınması gerekmektedir.

Başvuru: Engelli maaşı başvurusu, sağlık otoritelerinden alınacak raporla birlikte SGK'ya yapılmaktadır. Başvuru yaparken gerekli evrakların tam ve eksiksiz doldurulması çok önemlidir.

Değerlendirme: SGK başvurunuzu değerlendirecek ve sağlık kurulu raporunuzu inceleyerek engellilik durumunuzu onaylayacaktır. Onaylanan başvuruya göre sigortalı, maluliyet durumunda emekli olma hakkına sahip olacaktır.

MALULEN EMEKLİLİK VE TANINAN HAKLAR

Maluliyet aylığı almaya hak kazanan sigortalı, emekli aylığını normal emeklilik ödeneğiyle aynı şekilde alır. Ayrıca engelli maaşı alıyorsanız bazı sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz. Bu haklar sigortalının hayat kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.