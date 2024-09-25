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Litani Nehri: Lübnan'ın Can Damarı ve Savaşın Yeni Merkezi

Litani Nehri, Lübnan ve İsrail arasındaki çatışmaların merkezinde yer alıyor. Bölgedeki gelişmelere dair detaylar burada.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:25
Litani Nehri: Lübnan'ın Can Damarı ve Savaşın Yeni Merkezi

Lübnan'ın Stratejik Kanalı: Litani Nehri

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim, su kaynaklarının kontrolü ve coğrafi konum açısından kritik öneme sahip Litani Nehri etrafında yoğunlaşıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Eğer dünya Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlayamazsa bunu kendimiz yapacağız" şeklindeki açıklaması, bölgedeki tırmanan gerilimi gözler önüne seriyor.

Tarihsel Arka Plan

Litani Nehri ile ilgili sorunlar, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının kabul edilmesiyle başlamıştır. Bu karar, İsrail'in Lübnan sınırını belirleyen Mavi Hat'tan çekilmesini ve bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmekteydi.

Geopolitik Dinamikler

2000 yılından bu yana Hizbullah, Litani Nehri ile Mavi Hat arasındaki bölgede güçlü bir askeri varlık sürdürmektedir. Bu bölge, 850 kilometrekarelik bir alanda 200 bin kişilik bir nüfusu barındırıyor ki bunun büyük kısmı Şii Müslümanlardan oluşuyor.

Bölgesel Temsil ve UNIFIL'in Rolü

Lübnan Meclisi'nde bölgeyi temsil eden milletvekilleri arasında, daha geniş etnik ve dini grupları temsilen farklı sayıda temsilci bulunuyor. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 28 yıldır burada etkin bir şekilde faaliyet göstermekte.

Hatırlatıcı: Hizbullah ve Savaşın Kadersel Dinamikleri

Hizbullah, çeşitli açıklamalarla İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü mesajını vererek, bölgedeki askeri varlığını koruyacağını vurguluyor. Yapılan hava saldırıları sonucunda, ölü sayısı giderek artmakta ve iç göçler yaşanmaktadır.

Sonuç

Gözler, bölgedeki gelişmelere çevrildi. Hem Hizbullah hem de İsrail, stratejik konumları ve askeri varlıklarıyla kalıcı bir barışın önünde engel teşkil etmeye devam ediyor.

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