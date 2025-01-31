Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan Rusya-Ukrayna Savaşında Caydırıcılık Vurgusu

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalar yaptı. Nauseda, caydırıcı önlemler alınmadan müzakere edilen çözümlerin, "Rusya'nın güçlenmesine ve bölgede saldırganlığını artırmaya hazırlanmasına" sebep olabileceğini belirtti.

Ateşkesin Gerçek Niyetleri

Associated Press'e (AP) mülakat veren Nauseda, ateşkes sağlansa bile, Rusya'nın niyetinin durmak olmadığını vurguladı. Nauseda, "Rusya bu ateşkesi güç toplamak ve ilerideki saldırılar için kullanacaktır" dedi.

Ukrayna'nın Barış Sürecine Dahil Edilmesi

ABD'nin yeni yönetimi için önemli bir mesaj da veren Nauseda, Ukrayna'nın barış görüşmelerine tamamen dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi. "Barışın kapalı kapılar ardında ve Ukrayna'nın katılımı olmadan sağlanması kabul edilemez," ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın bu savaştaki ağır bedelini vurgulayan Nauseda, "Ukrayna halkı bu barışın koşullarını belirleme hakkını hak ediyor" şeklinde konuştu.

Savunma Harcamalarının Artırılması