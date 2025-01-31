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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan Rusya-Ukrayna Savaşında Caydırıcılık Vurgusu

Nauseda, müzakere edilen çözümlerin Rusya'nın saldırganlığını artırabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:55
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan Rusya-Ukrayna Savaşında Caydırıcılık Vurgusu

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan Rusya-Ukrayna Savaşında Caydırıcılık Vurgusu

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalar yaptı. Nauseda, caydırıcı önlemler alınmadan müzakere edilen çözümlerin, "Rusya'nın güçlenmesine ve bölgede saldırganlığını artırmaya hazırlanmasına" sebep olabileceğini belirtti.

Ateşkesin Gerçek Niyetleri

Associated Press'e (AP) mülakat veren Nauseda, ateşkes sağlansa bile, Rusya'nın niyetinin durmak olmadığını vurguladı. Nauseda, "Rusya bu ateşkesi güç toplamak ve ilerideki saldırılar için kullanacaktır" dedi.

Ukrayna'nın Barış Sürecine Dahil Edilmesi

ABD'nin yeni yönetimi için önemli bir mesaj da veren Nauseda, Ukrayna'nın barış görüşmelerine tamamen dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi. "Barışın kapalı kapılar ardında ve Ukrayna'nın katılımı olmadan sağlanması kabul edilemez," ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın bu savaştaki ağır bedelini vurgulayan Nauseda, "Ukrayna halkı bu barışın koşullarını belirleme hakkını hak ediyor" şeklinde konuştu.

Savunma Harcamalarının Artırılması

Litvanya'nın savunma harcamalarını artırmasının bir öncelik olduğunun altını çizen Nauseda, ülkesinin kendi savunmasını yapma kabiliyeti olması gerektiğini ifade etti. "Elbette NATO'daki müttefiklerimizin desteğine güvenebiliriz. Ancak kendimizi savunamayacağımız göstergeleri gördüğümüzde, başkalarının güvenliğimizi önemseyeceğini düşünmek saflık olur"

Nauseda, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi ülkeleri GSYH'lerinin yüzde 2'sini savunmaya harcamaları çağrısının ardından, bu hedefe ulaşma sözü veren ilk NATO ülkesi olduklarını hatırlattı.

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