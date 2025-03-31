Litvanya'da Bataklığa Saplanan Zırhlı Araçta 3 Asker Hayatını Kaybetti

ABD Ordusu, Litvanya'daki Zırhlı Araç Kazasında 3 Askerin Ölümünü Açıkladı

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, Litvanya'da bir zırhlı kurtarma aracının bataklığa saplanması sonucu kaybolan 4 askerden 3'ünün ölü bulunduğunu duyurdu. Bataklıktan çıkarılan araçta 3 askerin ölü bulunduğu ve kayıp dördüncü asker için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ABD, Litvanya ve Polonya güçlerinin yanı sıra ABD Donanması dalgıçlarının katıldığı çok uluslu bir arama çalışması sonucunda 63 tonluk askeri aracın bulunduğu yerden çıkarıldığı kaydedildi.

ABD ordusu, Litvanya'daki arama operasyonlarının Litvanyalı personelle işbirliği içerisinde devam ettiğini ve NATO'nun da çalışmalara destek verdiğini belirtti. 3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Christopher Norrie, "Arama, herkes evine dönene kadar bitmeyecek" ifadesini kullandı.

Kayıp Askerler ve Bataklık Bölgesindeki Durum

3. Piyade Tümeni'ne bağlı 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibindeki askerlerin 25 Mart'ta hareketsiz bir taktik aracı çekmeye çalışırken kaybolduğu belirtildi. M88A2 Hercules tipi aracın, ertesi gün eğitim alanının yakınlarındaki bataklık bölgede, yaklaşık 4,5 metre derinlikte su ve çamura batmış halde bulunduğu açıklanmıştı.

ABD kuvvetleri, Litvanya'da NATO müttefikleriyle düzenli olarak ortak eğitim tatbikatlarına katılıyor.