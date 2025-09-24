Litvanya'dan İspanyol Eurofighter Talebi: Rus İHA'larına Müdahale İstendi

Sakaliene, Rus İHA'larına karşı NATO'nun İspanyol Eurofighterlarını kullanmasını talep etti; Robles, uçağa düzenlenen elektronik saldırıyı doğruladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:58
Savunma bakanları Siauliai Üssü'nde buluştu

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının olası hava sahası ihlallerine karşı NATO'nun harekete geçmesini ve bölgede görev yapan İspanyol Eurofighter savaş uçaklarının kullanılmasını talep etti.

İspanyol Savunma Bakanı Margarita Robles, Siauliai Üssü'nde konuşlu NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonuna katkı sağlayan İspanyol birliği ziyaret etti. İspanya buraya 150 asker ve 8 Eurofighter ile destek veriyor.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Sakaliene, hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larının düşürülmesi için NATO'nun müdahale etmesini ve İspanyol Eurofighterlarının devreye sokulmasını istedi. Robles ise talebe doğrudan karşılık vermekten kaçınarak barış vurgusu yaptı.

Margarita Robles toplantıda, \"(İspanya ve NATO) Her türlü gerginliğin tırmanışına karşı çıkacaktır. Çünkü ihtilafların diplomatik yollarla çözülmesi gerekmektedir.\" ifadelerini kullandı.

İspanyol uçağa elektronik saldırı iddiası

Robles ve beraberindeki heyeti taşıyan İspanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri uçak, Kaliningrad'tan yaklaşık 60 kilometre uzakta kısa süreli bir elektronik saldırıya uğradı. Uçağın GPS'sinin devre dışı kaldığı bildirildi.

Bakan Robles, müdahalenin nereden geldiğini bildiklerini ancak bulundukları uçakta bu tür saldırılara dayanıklı bir askeri navigasyon sistemi bulunması nedeniyle girişimin hiçbir sonuç doğurmadığını aktardı.

İspanya Savunma Bakanlığı kaynakları ise Polonya, Litvanya ve Baltık Denizi arasında yer alan Kaliningrad yakınlarından geçen tüm güzergahlarda uçakların GPS'ini engellemeye yönelik girişimlerin yaygınlaştığını vurguladı.

