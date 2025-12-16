Liverpool kutlamasında kalabalığa dalan sürücüye 21 yıl 6 ay hapis

Duruşma ve karar

İngiltere’de Mayıs ayında Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında, şehrin Water Caddesinde aracını kalabalığın arasına süren Paul Doyleun yargılandığı dava, dün Liverpool’daki Kraliyet Mahkemesinde başladı. Olayda 134 kişi yaralanmıştı.

Duruşmanın ilk gününde hakkındaki 31 suçlamayı reddeden Doyle, duruşmanın ikinci gününde suçlamaları kabul etti. Mahkeme, 54 yaşındaki Doyle’u; tehlikeli araç kullanma, arbede, 17 kasıtlı şekilde ağır fiziksel hasar vermeye teşebbüs, 9 kasıtlı ağır fiziksel hasara neden olma ve 3 kasıtlı yaralama suçlarından yargıladı ve sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Savcı ve tanık ifadeleri

Savcı Paul Greaney, Doyle’un 8’i çocuk olmak üzere 134 kişinin üzerine aracını sürdüğünü, olayın başlangıcında arkadaşlarını arabayla almak niyetiyle bölgeye girdiğini ancak öfkesinin kontrolünü kaybettiğini belirtti. Greaney, "Doyle, öfkesi tamamen kontrolü ele geçirmiş sinirli bir kişi. Sadece geniş çaplı hasara neden olmakla kalmadı, neşeli bir gün geçirmeyi bekleyen herkes için dehşete saçtı" dedi.

Greaney, ayrıca araç kamerası incelemelerine atıfta bulunarak, "Kuvvetli bir şekilde sanığın kendini Water Caddesi’ndeki en önemli unsur olarak gördüğünü ve gitmek istediği yere ulaşması için herkesin önünden çekilmesini beklediği çıkarımını yapabiliyoruz. Buradaki gerçeklik çok basit, Doyle yolculuğu sırasında öfkesine yenik düştü ve öfkeyle kalabalığa daldığı sırada insanları yaralamak istedi" ifadelerini kullandı.

Engelleme girişimi ve mahkeme yorumu

Savcılar, kalabalığın arasına dalan aracı bir anlığına durdurmaya çalışarak müdahale eden Daniel Barrı bir "kahraman" olarak nitelendirdi. Greaney, "Barr, aracın yolcu kapısını açarak içeri daldı. Bunu sürücüyü durdurma teşebbüsüyle gerçekleştirdi. Araç tekrar hareket etmeye başlamasıyla Barr, el frenini çekerek sürücüyü engellemeye çalıştı" dedi.

Liverpool Kraliyet Mahkemesi Hakimi Andrew Menary ise kararda, "Aklı başında bir insanın nasıl Doyle’un davrandığın gibi davranabileceğini anlamak imkansız. Böylesine bir inatla insanların canlarını göz ardı ederek kalabalığın üzerine bir araç sürmek idrak edilemez bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

