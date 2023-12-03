Lodosun Ardından Karayel Geliyor

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde etkili olan lodos, pazartesi sabahı yerini karayele bırakacak. Hava Forum sitesi, vatandaşları karayelin getireceği soğuk hava ve fırtına konusunda uyardı.

Lodos Etkisini Yitiriyor

Hava Forum sitesi, lodosun hafta sonu boyunca birçok ilde hava sıcaklığını artırdığını, ancak pazar öğleden sonra hızının düşmeye başlayacağını duyurdu. Site, pazar akşamı lodosun tamamen sona ereceğini ve pazartesi sabahından itibaren karayelin etkili olacağını bildirdi. Site, “Şu an fönleniyoruz…” ifadesini kullandı.





Karayel Soğuk ve Fırtınalı Hava Getiriyor

Hava Forum sitesi, pazartesi sabahı karayelin devreye gireceğini ve bu rüzgarın soğuk ve fırtınalı hava getireceğini belirtti. Site, karayelin kuzeydoğudan eseceğini ve Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nda hasar oluşturabilecek şiddette olacağını kaydetti. Site, karayelin sıcaklıkları düşüreceğini ve yağış ihtimalini artıracağını da ekledi.