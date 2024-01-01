Lokanta ve kafelerde fiyat listesinde yeni dönem başladı

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin derlemesine göre, Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik bugün yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, 1 Ocak 2024'e kadar geçiş sürecinde olacak şekilde tarife ve fiyat listelerini müşterilerin kolaylıkla görebileceği yerlere asmak zorundalar.

Yönetmeliğin getirdiği düzenlemeye uyum sağlamak adına, işletmeler fiyat listelerini kapı önlerine, giriş kapılarına ve hizmet sunulan masaların üstüne asarak müşterilerin bilgi almasını kolaylaştırmıştır.

İşletmeci Osman Çetin, düzenlemenin hem müşteri hem de işletme sahipleri için faydalı olduğunu belirterek, "Yeni düzenleme, müşterilerin tedirginliğini ortadan kaldırarak fırsatçılığın önüne geçmiş oluyor." dedi.

İşletmeci İlker Candarlı ise müşterilerin artık alacakları ürünlerin fiyatlarını net bir şekilde bileceğini vurgulayarak, düzenlemenin hem müşteri hem de işletmeci için olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Müşteri Mehmet Tozlu ise uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Artık müşteriler alacakları ürünlerin fiyatlarını daha net bir şekilde bilecek. Bu düzenleme, özellikle turistler için çok önemli. Turistlik bölgelerde menü fiyatlarının olmaması nedeniyle yüksek bedelli hesaplar gelebiliyor. Bu düzenlemeyi çok doğru ve yerinde buluyorum." şeklinde değerlendirmede bulundu.