Londra Belediye Başkanı'ndan Trump'a Protesto Uyarısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, ABD Başkanı Donald Trump'ın planlanan İngiltere ziyareti sırasında başkent Londra'da protestoların yapılabileceği uyarısında bulundu. Khan, bu durumu ifade özgürlüğü ve protesto hakkının önemli bir parçası olarak değerlendirdi.

Khan, Times Radio'ya verdiği demeçte, Trump'ın Londra ziyaretine yönelik potansiyel protestolar üzerine halkın sesi olacağını ifade etti. Başbakan Yardımcısı JD Vance'in, "İngiltere'de ifade özgürlüğünün geriye gittiği" yönündeki iddialarına yanıt vererek, İngiltere'deki ifade özgürlüğünün hala yerinde olduğunu savundu.

Khan, Londralıları siyasi katılıma ve oy kullanmaya teşvik ederek, “Demokraside yaşamanın güzelliklerinden biri de bu. Eğer Trump, İngiltere'ye gelirse Londralılar ve diğer vatandaşlar görüşlerini ifade edecektir” dedi.

Belediye Başkanı, Trump'ın ilk resmi ziyaretinde Londra'da yükseltilen "bebek Trump" adlı dev balonun ikinci versiyonunun da protesto etkinliklerinde yer alabileceğini ima etti.

Trump'ın olası ziyareti hakkında sorulan bir soruya karşılık, Khan, "Keir Starmer'ı, Avrupa'daki dostlarımızla yakın ilişkiler kurma konusunda tamamen destekliyorum fakat ABD ile de güçlü ilişkiler kurmamız gerektiğini anlayabiliyorum" ifadesini kullandı. Khan, Trump ile ilgili görüşlerinin değişmediğini vurguladı.

Öte yandan, Kral Charles, Trump'ı İngiltere'ye davet eden bir mektubu 27 Şubat'da Başbakan Starmer'a iletmişti. Trump, bu daveti "daha önce hiç olmamış bir şey" olarak değerlendirip, İngiltere'yi yakında ziyaret edeceğini bildirmişti. Ancak, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından yapılan bir ankette, katılımcıların yarısından fazlası onun ziyaretinin iptal edilmesi yönünde görüş bildirmişti.