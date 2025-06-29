Londra'da 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Kapılarını Açtı

Londra'da 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, iki gün sürecek olan "8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" kapılarını ziyarete açtı. Festivalin açılış töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Festivalde Bir Araya Geldi

Etkinlik, Londra'nın kuzeyindeki "Donkey Lane" alanında gerçekleştirildi. Açılış töreninde KKTC Başbakanı Üstel, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Fikri Toros ve İngiltere Türk Kıbrıs Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi gibi önemli konuklar hazır bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de etkinlikte yer aldı.

Başbakan Üstel'den Önemli Mesajlar

Açılışta bir konuşma yapan Başbakan Üstel, festivalin bir araya getiren sebebinin ortak kökler, tarih ve mücadele olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının, yaşadığı tüm zorluklara rağmen kendi devletini kurma mücadelesinden bahsetti.

Üstel, federasyon müzakerelerine de değinerek, "Federasyon defterini artık kapattık. Kıbrıs Türk halkı, çözüm için her zaman hazırdı ancak karşı taraf her seferinde reddetti" dedi.

Festivalin Anlamı ve İçeriği

Kıbrıs Türk kültürünün tanıtılmasının hedeflendiği festivalde, özellikle Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler ve halk oyunları sergilendi. Festivalde, ikram edilen Şeftali kebabı ile davetliler lezzet yolculuğuna çıkıyor.

Etkinlikte, KKTC ve İngiltere'de faaliyet gösteren pek çok firma, konut, eğitim ve turizm alanında hizmetlerini tanıtmaktadır. Tüm bu stantlar ziyaretçilere açıktır ve Kıbrıs kültürüne dair broşürler ile kataloglar dağıtılmaktadır.

Sonuç

Yoğun ilgiyle karşılanan festival, yarın sona erecek ve Londra’da yaşayan Türk ve yabancılara eşsiz bir Kıbrıs kültürü deneyimi sunmaktadır.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki gün sürecek "8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Başkentin kuzeyindeki "Donkey Lane" alanında düzenlenen festivalin açılış törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros ve İngiltere Türk Kıbrıs Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki gün sürecek "8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Başkentin kuzeyindeki "Donkey Lane" alanında düzenlenen festivalin açılış törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros ve İngiltere Türk Kıbrıs Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi katıldı.