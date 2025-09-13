Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde Arbede: Polis Müdahale Etti, 9 Gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, aşırı sağcı Tommy Robinson çağrısıyla toplanan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Londra Metropolitan Polisi yaşanan müdahale sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını ve sayının artabileceğini bildirdi.

Eylemin seyri ve müdahale

Stephen Yaxley-Lennon olarak da bilinen Tommy Robinson tarafından çağrılan binlerce katılımcı, "Konuşma Özgürlüğü Festivali" adıyla düzenlenen eylemde bir araya geldi. Polis açıklamasına göre 110 bin eylemci, Thames Nehri güneyindeki Waterloo bölgesinde toplanarak Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine yürümek istedi.

Eylemciler "Krallığı Birleştir" sloganıyla yürürken güzergah dışına çıkma girişimleri üzerine polisle aralarında arbede yaşandı. Göstericilerin polise şişe ve yabancı maddeler attığı belirtilirken, atlı ve köpekli polis birlikleri müdahale etti.

Robinson ve katılımcıların açıklamaları

Sahneye çıkarak konuşan Robinson, "Bizi 20 yıldır etiketleyerek susturmaya çalışıyorlar. Irkçı, Müslüman karşıtı, aşırı sağcı. Artık bunlar işe yaramıyor. Baraj gerçekten yıkıldı. Sessiz çoğunluk artık sessiz değil." dedi. Robinson ayrıca sokakların İngilizlerden alındığını ve artık güvenli olmadığını savundu.

Elon Musk'ın mesajı

Eyleme görüntülü bağlanan X'in sahibi Elon Musk, "Büyük Britanya'nın her zamankinden daha büyük olmasını istiyorum. Britanya'nın Britanya olarak kalmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Musk, İngiltere'nin yok edildiğini ve kontrolsüz düzensiz göçle erozyon hızının arttığını öne sürdü. BBC'yi eleştiren Musk, İngiliz parlamentosunun dağıtılması gerektiğini de iddia etti.

Karşı eylem ve güvenlik önlemleri

Aşırı sağcı eyleme karşı düzenlenen "Faşizme karşı yürüyüş" adlı gösteriye de yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açıklandı. Polis, iki grup arasındaki gerilimi önlemek amacıyla özellikle muhtemel karşılaşma noktalarında önlemler aldı ve karşı eylem katılımcıları için güvenli çıkış noktaları oluşturdu.

Londra Metropolitan Polisi, eyleme müdahale için önce 1600 polis görevlendirildiğini, arbede sonrası takviye yapıldığını bildirdi. Polis, arbedenin ardından kimlikleri belirlenen bazı eylemcilerin de gözaltına alındığını ve yakında ek açıklama yapılacağını duyurdu.