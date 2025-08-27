Londra'da Gazze'de Ölen Filistinli Gazeteciler Downing Sokağı'nda Anıldı

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Downing Sokağı önünde düzenlenen törenle anıldı. Anma, Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) Serbest Haberciler Birimi tarafından organize edildi.

Anma etkinliği ve hükümete teslim edilen mektup

Etkinlikte katılımcılar, İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin isimlerini taşıyan pankartlar açtı. NUJ yetkilileri, saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler için taleplerin yer aldığı bir mektubu 10 Numaraya teslim etti.

Sangita Myska'nın konuşması

Yüzlerce kişinin katıldığı anmada konuşan eski BBC ve LBC sunucusu Sangita Myska, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerife dikkat çekti. Myska, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından ölüm tehlikesi altında olduğu belirtilmesine rağmen korunmayan eş-Şerif'in 10 Ağustosta öldürüldüğünü hatırlattı ve "Hükümetler bu konuda ne bir şey söyledi ne de bir şey yaptı" ifadelerini kullandı.

Myska, Al Jazeera ekiplerinin tek bir olayda öldürüldüğünü, İsrail'in eş-Şerif'i temelsiz biçimde terörist ilan ettiğini ve "İsrail hala gazetecileri tehdit etmeyi sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu. Filistinli gazetecileri "dünyadaki en cesur kişiler" olarak nitelendiren Myska, batının bu mesleği küçümsediğini savundu.

Gazetecilere yönelik saldırılar ve uluslararası tepki eksikliği

Myska, Nasır Hastanesi saldırısında öldürülen 5 gazetecinin Reuters, The Associated Press, Middle East Eye ve Al Jazeera gibi kuruluşlarda çalıştığını hatırlattı. Bu kayıpların BBC'nin ana programlarında yalnızca kısa şekilde ele alındığını belirten Myska, Rusya örneği üzerinden medyanın tepkisini sorguladı.

"Filistinli bir gazetecinin öldürülmesi yalnızca bir kişinin ölümü değil, gazeteciliğin ölüğüdür" diyen Myska, İsrail'den hesap sorulmadığı sürece gazetecilere yönelik öldürmelerin tüm dünyaya korku mesajı vereceğini vurguladı.

Meslektaşlardan güçlü mesaj

Filistinli gazeteci Ahmed Alnaouq etkinlikte, "İsrail neden gazetecileri öldürüyor? Çünkü öldürebiliyor. Çünkü kimseye hesap vermeyeceklerini biliyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi. Alnaouq, öldürülen meslektaşlarının unutulmayacağını, hikâyelerinin aktarılmaya devam edeceğini ve isimlerinin haykırılacağını söyledi.

Törenin kapanışı

Konuşmaların ardından öldürülen gazetecilerin isimleri okundu ve anma, gıyabi cenaze namazı ile sona erdi.