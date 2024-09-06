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Londra'da Kıbrıs Mülkiyet Sorunu Tartışıldı

KKTC'den sivil toplum kuruluşları, Londra'da Kıbrıs'taki mülkiyet sorununu gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 00:21
Londra'da Kıbrıs Mülkiyet Sorunu Tartışıldı

Londra'da Mülkiyet Sorunu Toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) çeşitli sivil toplum kuruluşları, Londra'da Kıbrıs'taki mülkiyet sorununu ele aldılar. Hakların Korunması İnisiyatifi, bu toplantı aracılığıyla Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarına erişim imkanlarının mevcut olduğunu vurguladı.

Uluslararası Hukuk ve Tutuklamalar

İnisiyatif, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından bu hakların ihlal edildiği nedeniyle, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik yapılan tutuklamaların "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu savundu.

Toplantıya Katılan Kuruluşlar

Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği üyeleri katıldılar.

Hukuki Çerçeve ve Taşınmaz Mal Komisyonu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mülkiyet sorununa dair hukuki çerçeveyi aktardı. Esendağlı, GKRY yönetiminin 74 yaşındaki iş adamı Simon Aykut'u haksız yere tutukladığını belirtti. Bu durumun, Kıbrıslı Rum mülk sahiplerinin haklarını koruma çabalarına zarar verebileceğini ifade etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu Başarıları

Esendağlı, KKTC'de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun 21 Haziran 2024 itibarıyla 1787 başvuru sonuçlandırdığını ve 446 milyon sterlinden fazla tazminat ödendiğini belirtti. Bu komite, KKTC'deki mülkiyet işlemleri için sağlam bir hukuki çerçeve sunmakta.

Güney Kıbrıs'ın Müdahale Girişimleri

Esendağlı, GKRY makamlarının mülkiyet işlemlerine müdahale girişimlerinin uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilkelerine aykırı olduğunu da dile getirdi. Bu gibi eylemler adadaki gerilimleri artırmakta ve uluslararası çözüm çabalarına zarar vermektedir.

Avrupa'da Gelişmeler Bekleniyor

Londra'daki toplantının ardından, Hakların Korunması İnisiyatifi'nin Avrupa'nın diğer şehirlerinde de mülkiyet sorunu üzerine girişimlerde bulunması bekleniyor.

GKRY'nin Kovuşturma Politikasına Dikkat

KKTC medyası, GKRY yönetiminin KKTC'deki Rum mallarını alıp satan şahıslara karşı kovuşturma başlattığını bildirdi. İddialara göre, GKRY, KKTC'deki Rum mallarını "yağmaladıkları" iddiasıyla çeşitli detayda gözaltılar gerçekleştirdi. Çifte vatandaş olan Simon Aykut'un da hâlâ Gorüney Kıbrıs'ta tutuklu olduğu belirtilmektedir.

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