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Londra'da On Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 18:15
Londra'da On Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze ve İran'da gerçekleştirdiği saldırılar ile İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesini protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Yürüyüş, Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Savaşı Durdur Koalisyonu, Aksa'nın Dostları ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, kentin Russell Square bölgesinde düzenlendi.

Filistin Destekçileri Slogan Attı

Eylemciler, "Özgür Filistin", "Hemen ateşkes", "Ellerini Gazze'den çek, ellerini İran'dan çek" ve "(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer saklanamazsın, seni soykırımla yargılayacağız" gibi sloganlar atarak seslerini duyurdular.

Bu arada, bir grup İsrail ve devrik İran Şahlığı yanlısı, Filistin'e destek yürüyüşüne karşı bir eylem düzenleyerek karşıt görüşlerini gösterdi. Gruplar arasında arbede yaşanmaması için, yürüyüş organizatörleri ve polis tarafından tampon bir alan oluşturuldu.

Gazeteci Khadra'dan Çarpıcı Açıklamalar

Around 3 kilometrelik yürüyüşün ardından, katılımcılar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na ulaştı. Burada, kurulan platformdan eylemcilere seslenen Gazzeli gazeteci İbrahim Khadra, "Dünyaya gelen kuzenimin duyduğu ilk şeyler bomba sesleri oldu" diyerek, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların 600 günden fazladır sürdüğünü vurguladı. "Çocuklar korkusuz yaşamak ne demek bilmiyor" ifadesini kullandı.

İngiltere'deki Politikaya Eleştiri

Milletvekili Apsana Begum, İsrail'in yardım sırasında bekleyen Gazzelileri öldürdüğünü belirtirken, saldırıların artmasına dikkat çekti. "İngiltere'nin müttefiki İsrail soykırım yapıyor. Birleşmiş Milletler bunu tekrar tekrar kınıyor, ancak İngiltere'deki politik yapı başka yöne bakıyor" dedi.

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, 20 yıl önce Irak savaşına karşı olan 1,5 milyon kişinin Londra'daki yürüyüşünü hatırlattı. Yusuf, İngiltere'nin İran'a karşı İsrail yanında saf tutmaması gerektiğini vurgulayarak, Başbakan Starmer'ı Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Yusuf, ayrıca, "Çocukların ölmemesini istemek sizi antisemitik yapmaz. 2 milyon insana yardım istemek sizi antisemitik yapmaz. Bunlar sizi insan yapar" sözleriyle dikkat çekti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze ve İran...

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze ve İran saldırıları ile İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze ve İran...

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze ve İran saldırıları ile İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesini protesto etti.

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