Londra'da On Binlerce Kişi Trump'ın Gazze'deki Etnik Temizlik Planına Karşı Gösteri Düzenledi

Londra'da on binlerce kişi, Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planına karşı yürüyüş düzenledi ve uluslararası desteği sorguladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:26
Londra'da On Binlerce Kişi Trump'ın Gazze'deki Etnik Temizlik Planına Karşı Gösteri Düzenledi

Londra'da Trump'ın Gazze Planına Karşı Büyük Gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planına karşı on binlerce kişi protesto düzenledi. Göstericiler, ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne yürüyerek tepkilerini dile getirdiler.

Whitehall Caddesi'nde toplanan Filistin destekçileri, “Etnik temizliğe hayır”, “Özgür Filistin” ve “Gazze Filistinlilerin” yazılı pankartlar taşıdılar. Göstericiler, Gazze'deki insani krizin ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının devam ettiğine dikkat çekti.

Protestocular, İngiltere hükümetini İsrail'e sağladığı askeri ve diplomatik desteği sonlandırmaya çağırdı ve Filistinlilere yönelik baskının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ettiler.

Yürüyüşte Konuşmalar Yapıldı

Yürüyüş sonrası ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında kurulan platformda, İngiliz milletvekilleri, sendika liderleri ve sivil toplum temsilcileri konuşmalar yaptı. Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, konuşmasında Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Jamal, “16 aydır İsrail'in Gazze'de Filistin halkını yok etmeye ve tarihi Filistin topraklarını kolonileştirmeye çalıştığını” belirtti. Ayrıca, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, “Trump'ın savaş suçu işlemekle suçlanan Netanyahu'yu ağırlaması, uluslararası siyasetin en korkunç noktalardan biri” değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Tartışmalı Açıklamaları

Donald Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralmayı planladığını ifade etti. Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini belirterek, Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savundu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri olmadığını iddia etti.

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