Londra'da Palestine Action'a Destek Gösterisi Düzenlendi

Londra Yüksek Mahkemesi Önünde Palestine Action'a Desteği Büyüyor

İngiltere'de Palestine Action grubuna yönelik hükümetin terör örgütü ilan etme girişimlerine karşı düzenlenen eylem oldukça dikkat çekti. Başkent Londra'da Yüksek Mahkeme önünde gerçekleştirilen destek gösterisine binlerce Filistin destekçisi katıldı.

Destek Eylemi ve Protesto Sloganları

Eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla birlikte "Hepimiz Palestine Action'ı destekliyoruz", "Protesto hakkı terör eylemi değildir", "Soykırımı fonlamayı sonlandırın", "Soykırımı yasaklayın, protestoyu değil" yazılı pankartlar taşıdı.

İngiliz Avukatın Üst Düzey Açıklamaları

Eyleme katılan İngiliz avukatı Franck Magennis, İngiliz hükümetine hitaben yaptığı konuşmada, grubun terör örgütü olarak damgalanması girişimlerine karşı durduklarını belirtti. Magennis, "Bizi bastırabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz çok kalabalığız, çok güçlüyüz ve kararlılığımız çok sağlam." diyerek, protestoya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Uluslararası Destek ve Dikkat Çekici İfadeler

Gazze'deki tıbbi hizmetlerde görevli İngiliz doktor James Smith, grup hakkında konuşarak, "Palestine Action'ın Filistin halkını korumak için kararlı şekilde hareket ettiği benim için oldukça açık." dedi. Smith, grubun eylemlerinin ülke genelinde yankı bulduğunu vurguladı ve "Bu ülkede gelişmeye devam eden askeri-sanayi kompleksini bozma konusunda o kadar etkili oldular ki şimdi bir tehdit olarak nitelendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.

Arbede ve Güvenlik Önlemleri

Palestine Action'a destek eyleminin sürdüğü esnada, mahkeme önüne gelerek pankart açan Israeli yanlısı bir grup ile Filistin destekçileri arasında arbede yaşandı. Olay yerine müdahale eden İngiliz polisi, provokasyon girişiminde bulunanları uzaklaştırdı.

Palestine Action’ın Geçmişi ve Hedefleri

Palestine Action, 2020 yılında kuruldu. Ancak, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından, İngiltere'deki eylemleri ile gündeme geldi. Özellikle, İsrail ile iş yapan firmalara karşı gerçekleştirilen eylemler, grubun adının duyulmasına neden oldu.

Grup, Elbit Systems gibi savunma şirketlerinin fabrikalarını hedef alarak, bu şirketlerin üretim faaliyetlerini durdurmayı amaçlıyor. Örneğin, Bristol'daki fabrikanın işleyişine engel olan bir eylem gerçekleştirdiler.

İngiliz hükümetinin, Palestine Action'ı yasaklı örgüt ilan etme girişiminin ilki ise 20 Haziran'da RAF hava üssünde gerçekleşti. Bu eylem, ses getiren tepkilere neden oldu ve hükümet, Palestine Action'ı terör örgütü statüsüne almak için adımlar atmaya başladı.

Bugün, İngiliz hükümetinin Palestine Action hakkında alacağı karar merakla bekleniyor.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun hükümet tarafından terör örgütü ilan edilmesi girişimlerine karşı açılan davanın duruşması sırasında mahkeme binası önünde gruba destek eylemi düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Hepimiz Palestine Action'ı destekliyoruz", "Protesto hakkı terör eylemi değildir", "Soykırımı fonlamayı sonlandırın", "Soykırımı yasaklayın, protestoyu değil" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler, gösteri sırasında göz altına alındı.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun hükümet tarafından terör örgütü ilan edilmesi girişimlerine karşı açılan davanın duruşması sırasında mahkeme binası önünde gruba destek eylemi düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Hepimiz Palestine Action'ı destekliyoruz", "Protesto hakkı terör eylemi değildir", "Soykırımı fonlamayı sonlandırın", "Soykırımı yasaklayın, protestoyu değil" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler, gösteri sırasında göz altına alındı.