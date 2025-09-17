Londra'da Şeybani ile Dermer Görüştü: Yeni Güvenlik Anlaşması ve Golan Tartışıldı

Londra'da Şeybani ile Dermer Görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun, ismini paylaşmak istemeyen İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı.

Görüşmede ele alınan konu

Toplantıda, İsrail'in sunduğu yeni bir güvenlik anlaşması taslağı ele alındı. Görüşme hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, anlaşmaya ilişkin herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediği bilinmiyor.

Dermer–Witkoff buluşması

Haberde, Dermer'in bu akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir araya geleceği, bunun Gazze'de kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakerelerin yenilenme ihtimalini konuşmaya yönelik olduğu kaydedildi.

İsrail'in 9 Eylül'de başkent Doha'da Hamas müzakere heyetine saldırı düzenlemesinin ardından ilişkilerin gerildiği Katarlı yetkililerin de Londra'da olduğu; ancak bu yetkililerin Dermer ile Witkoff arasındaki görüşmeye katılıp katılmayacaklarının bilinmediği belirtildi.

İddia edilen güvenlik anlaşması taslağının ayrıntıları

Amerikan Axios haber sitesinin aktardığı iddialara göre, Tel Aviv'in sunduğu öneride tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi yer alıyordu. Ayrıca Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üçe bölünerek, her bölgeye göre hangi tür silahların konuşlandırılabileceğinin detaylandırıldığı ifade edildi.

Taslakta, tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği, ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçlerinin tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabileceği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in, Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istediği belirtildi.

Bu şartlar karşılığında İsrail'in, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) hariç, Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ettiği iddia edilmişti.

Axios ayrıca Suriye yönetiminin söz konusu öneriye henüz yanıt vermediğini, Şam'ın karşı bir öneri sunmak için çalıştığını ileri sürmüştü.

Not: Tüm bilgiler, haberde kaynak gösterilen yayın ve kaynaklara dayandırılmakta olup resmi teyit bulunmamaktadır.