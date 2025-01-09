Londra, İngiltere'nin En Hızlı Yaşlanan Şehri Oluyor

Londra, İngiltere'nin Yaşlanan Şehri

İngiltere'nin başkenti Londra, düşen doğum oranları ve genç göçmenlerin azalması sonucu ülkenin en hızlı yaşlanan şehri konumuna geldi. Resolution Foundation adlı düşünce kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre, başkentte ortanca yaş 2011 yılında 33,8 iken, son 10 yılda 2 yıl artarak 35,8'e yükseldi.

Diğer Şehirler Karşısında Başkent

Aynı dönemde, diğer büyük şehirlerde ortanca yaş yarım yıl azalarak 34,5’e düştü. Ülke genelindeki en yaşlı bölge North Norfolk'ta ortanca yaş 55,3’tür. En genç bölge ise Tower Hamlets olup burada bu oran 30,6 olarak kaydedilmiştir.

Kırsal ve Kıyı Bölgelerinde Yaşlanma

Düşüşe rağmen, kıyı bölgeleri ve kırsal alanlar genel yaşlanma trendini en hızlı yaşayan bölgeler olarak dikkat çekiyor. Kırsal köylerde ve kıyı şeridindeki yaşlanma daha belirgin şekilde hissediliyor. Örneğin, kırsal alanlarda ortanca yaş 2001'de 41,6 iken, 2023 itibarıyla bu rakam 47,4'e çıkmıştır.

Doğum Oranları ve Göç Etkisi

Yapılan araştırmaya göre, Londra'nın yaşlanma hızının diğer büyük şehirlerden farklı olmasının iki temel nedeni mevcut. İlk olarak, Londra'da doğum oranı 2000'lerde her 1000 kişide 16 iken, 2010'larda 14’e düştü. Bu düşüş, İngiltere ve Galler genelinde daha sınırlı bir oranda yaşandı. İkinci neden ise Brexit sonrası genç uluslararası göçmenlerin Londra'da daha az yoğunlaşması olarak gösteriliyor.

Kamu Hizmetlerinde Artan Baskı

Resolution Foundation, büyük yaş farklarının özellikle kırsal ve kıyı bölgelerindeki kamu hizmetlerine ciddi baskılar oluşturabileceğine dikkat çekti. Düşük doğum oranları ve artan yaşlı nüfus, sağlık ve sosyal altyapı hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret ediyor. Kuruluş, demografik değişimlerin bölgesel ekonomiler ve kamu hizmetleri üzerinde uzun vadeli etkilere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu ve bu sorunlara yönelik hedef odaklı politikalar geliştirilmesi çağrısı yaptı.