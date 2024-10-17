Los Angeles Başpiskoposluğu, Cinsel İstismar Davalarına 880 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Los Angeles Başpiskoposluğu'ndan Önemli Açıklama

ABD'nin en büyük Katolik kurumlarından biri olan Los Angeles Başpiskoposluğu, 1300'den fazla cinsel istismar davası için toplam 880 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurdu. Bu tazminat, California eyaletindeki Katolik Kiliseleri Birliği altında görev yapan rahipler ve diğer din adamları tarafından cinsel istismara uğrayan 1353 kişi için ödenecek.

Başpiskopos'un Üzüntü Dolu Açıklaması

Başpiskopos Jose H. Gomez, ilgili kurumun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, “Bu olayların her biri için kalbimin derinliklerinden üzgünüm. Umarım bu anlaşma, bu erkeklerin ve kadınların çektikleri acılara bir nebze de olsa şifa olur.” şeklinde ifadelere yer verdi.

Tazminatın Kaynağı

Gomez, ödenecek tazminatın bağışlardan değil, "rezervler, yatırımlar, krediler ve diğer Başpiskoposluk varlıklarından" karşılanacağını belirtti.

Avukatın Değerlendirmesi

Şikayetçi 1353 kişinin avukatı Morgan A. Stewart, yapılan tazminat anlaşmasının çocuklara yönelik uzun yıllar süren istismarı kabul ettiğini vurguladı. Stewart, bu tazminatın büyüklüğünün, başpiskoposluğun yıllarca süren ihmal ve örtbas etme çabalarını yansıttığını ifade etti.

Önceki Davalar ve Tazminatlar

Los Angeles Başpiskoposluğu, 2007 yılında başka bir cinsel istismar davasında 500'den fazla mağdur için 660 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Bu iki davada toplam tazminat miktarı 1,5 milyar doları aşacak.