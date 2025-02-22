Los Angeles Belediye Başkanı, İtfaiye Şefini Görevden Aldı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yangınlara müdahale nedeniyle İtfaiye Şefi Kristin Crowley'i görevden aldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:17
Los Angeles Belediye Başkanı, İtfaiye Şefini Görevden Aldı

Los Angeles'ta İtfaiye Şefine Görevden Alma Tartışmaları

ABD'nin önde gelen şehirlerinden Los Angeles, bu kez yangınlarla mücadeledeki müdahale süreciyle gündeme geldi. Belediye Başkanı Karen Bass, geçen ay başlayan yangınların yaşandığı gün İtfaiye Şefi Kristin Crowley'yi görevden aldığını duyurdu.

Yangınların Sabotajı ve Görevi İhlal

Bass, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Crowley'in bir eylem sonrası raporu hazırlamayı reddetmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yangınların başladığı gün, Crowley'in gözetiminde tam 1000 itfaiyecinin evlerine gönderildiğini vurgulayan Bass, bu durumun Los Angeles halkının güvenliği açısından net bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Geçici Atama

Los Angeles Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise İtfaiye Şefliği görevini geçici olarak eski İtfaiye Şefi Yardımcısı Ronnie Villanueva'nın üstleneceği belirtildi.

Los Angeles Yangınlarında Can Kaybı ve Hasar

Los Angeles'ta 7 Ocak günü sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangınlar hızla yayılmış ve Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgelerini etkilemiştir. Yangınlar sonucunda 29 kişi yaşamını yitirirken, binlerce dönüm alan zarar gördü. Yangınların yol açtığı toplam ekonomik kaybın ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir.

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