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Los Angeles'ta 96 Yaşındaki Kore Gazisi Bekdaş'a Madalya Töreni Düzenlendi

Mardin doğumlu 96 yaşındaki Kore gazisi Gevriyi Bekdaş'a Los Angeles'ta 'Barış Madalyası' takdim edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:28
Los Angeles'ta 96 Yaşındaki Kore Gazisi Bekdaş'a Madalya Töreni Düzenlendi

ABD'nin California eyaletinde, 96 yaşındaki Kore gazisi Gevriyi Bekdaş için anlam dolu bir madalya töreni gerçekleştirildi. Mardin doğumlu olan Bekdaş'a, savaşta gösterdiği kahramanlıklarından dolayı 'Barış Madalyası' verildi.

İki Konsolosluk Bir Araya Geldi

Tören, Türkiye ve Güney Kore'nin Los Angeles başkonsoloslukları tarafından ortaklaşa düzenlendi. 1984 yılından bu yana California'da yaşayan Bekdaş ile tanışan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Güney Kore'nin Los Angeles Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek gaziyi kaldığı huzurevinde ziyaret etti.

Şükran ve Anılar

Törende konuşan Kuzum, Türkiye’nin Koreli kardeşlerini savunmak için savaştığını vurguladı ve savaşın iki ülke halkı arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti. Gazilik hatıralarını paylaşan Bekdaş, Eylül 1950'de piyade er olarak Güney Kore'ye gönderildiğini ifade ederek, 29 Kasım 1950'de Kuzey Kore'de ağır yaralandığını kaydetti.

Esaret Günleri

Bekdaş, yaralı halde komünist Çin güçlerine esir düştüğünü ve 3 yıl boyunca esir kampında tutulduğunu aktardı. Esir kampında günlük alacakları yiyeceklerin sadece bir avuç mısır tanesinden ibaret olduğunu ve diğer Türk askerlerinin yardımıyla hayatta kaldıklarını belirtti.

Ailesine Ulaşmak

Çinliler tarafından serbest bırakılmasının ardından memleketine telgraf gönderdiğini dile getiren Bekdaş, kardeşine varlığını kanıtlamak için ailesinin tarlalarının isimlerini vermek zorunda kaldığını açıkladı. Ailesi, onun yıllarca haber alamadığını ve bu sebeple Mardin Süryani kilisesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendiğini öğrendi.

Hayat Dersi

Yaşadığı zorluklara rağmen vücudunda hala şarapnel parçaları taşıyan Bekdaş, “Deseler ki; 'yine harp olacak gider misin?' Bugün 96 yaşında yine giderim.” şeklinde ifadelerle, vatanseverliğini gösterdi.

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