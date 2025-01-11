Los Angeles'ta Rüzgar Endişesi: Yangınlar Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Los Angeles'ta Yangınlar Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles kenti ve çevresinde süregelen yangınların kontrol altına alınmasında az da olsa ilerleme kaydedildi. Ancak, bu gece rüzgarın tekrar güçlenmesi bekleniyor ve bu durum alevlerin yeniden yayılmasından endişeye yol açıyor.

Güçlü Rüzgarlar Uyarısı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yetkililer gece rüzgar hızının saatte 30 ila 45 kilometre kadar artabileceği uyarısında bulundu. Son 24 saatte rüzgarın hız kesmesiyle, kentin farklı bölgelerinde yangınların kontrol altına alınmasında küçük ilerlemeler sağlansa da, güçlü rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırması bekleniyor.

Gelecek Rüzgar Dalgası

Los Angeles'ta bir sonraki güçlü rüzgar dalgasının 13 ila 15 Ocak tarihleri arasında saatte 75 ila 85 kilometre hızda olması öngörülüyor. Yangınların mevcut durumu, kuru ve sert rüzgarların alevleri körüklemesiyle California'nın güneyinde "kritik" seviyesine dönmüş durumda. Los Angeles bölgesinin çoğu için de "güçlü rüzgar" uyarıları yapılmış durumda.

Palisades ve Eaton'daki Yangınlar

Yetkililer, Palisades bölgesinde yangının sadece %11'inin, Eaton'da ise %15'inin kontrol altına alınabildiğini açıkladı. Bölgedeki 6 yangından en büyüğü olan Palisades yangını doğuya kayarak Brentwood yerleşkesinin büyük kısmında ve Encino'nun bir bölümünde yeni tahliye emirlerine neden oldu.

Artan Tehlike ve Soruşturma

Los Angeles County Sözcüsü Jesus Ruiz, yangının hızla büyüdüğünü ve yoğun nüfuslu bir bölgeye doğru ilerleyişinin önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Yangınların yayılması sonucunda, Los Angeles'ın tamamında hava kalitesinin önemli ölçüde düştüğü ve yangınlar söndürülemeden kayda değer bir iyileşme beklenmediği ifade edildi.

Öte yandan, Los Angeles Polis Departmanı Şefi Jim McDonnell, orman yangınlarını soruşturmak üzere yeni bir “görev gücü” kurulduğunu duyurdu. Bu görev gücünün liderliğini, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) üstlenecek. Ayrıca, kolluk kuvvetleri yangınlardan etkilenen bölgelerde güvenlik için devriye gezmeye devam etme kararı aldı.

Yangınların Etkileri

Los Angeles'taki yangınlar 7 Ocak akşamı itibarıyla başlamış olup, şimdiye kadar 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve 37 bin dönümden fazla alanın kül olmasına yol açmıştır. Ayrıca, yangınlar sonucunda 12 binden fazla yapı hasar görmüş veya kullanılamaz hale gelmiştir.