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Los Angeles'ta Yeni Yangın 4 Bin Hektar Alanı Kapsıyor

Los Angeles'ta Castaic Gölü çevresindeki yeni yangın, 4 bin hektar alanı tehdit ederken, 30 bin kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:06
Los Angeles'ta Yeni Yangın 4 Bin Hektar Alanı Kapsıyor

Los Angeles'ta Yangın Alarmı: 4 Bin Hektar Yanıyor

California eyaletinin Los Angeles kentinde, Castaic Gölü çevresinde gece saatlerinde başlayan yeni yangın, 4 bin hektardan fazla bir alanı etkisi altına aldı. California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) verilerine göre, bu yangın kısa sürede geniş bir alanı kaplayarak, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılmasına neden oldu.

Bölgedeki yangınların tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle, 20 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı açıklandı. Yetkililer, yangının hayati tehlike yarattığını vurguladı.

Yangının Kontrolü ve İtfaiye Çalışmaları

Los Angeles'ta daha önce meydana gelen yangınlardan Palisades bölgesinin yüzde 70'i ve Eaton bölgesinin yüzde 95'i kontrol altına alındı. Yangına ilişkin bir açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının başlangıç anındaki kadar güçlü olmadığını belirterek, “Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı.” dedi.

Yangınla mücadelede, itfaiye yetkilileri yangının yüzde 14'ünü kontrol altına alabildi. NBC Los Angeles'a göre, yangınla mücadelede 'üstünlüğü ele geçirdiklerini' ifade eden itfaiye yetkilileri, şiddetli rüzgarların etkisini azaltması sayesinde yangın müdahale uçaklarının bölgeye su bırakabildiğini aktardı.

Belediye Başkanı ve Federal Destek

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yangınla mücadele amacıyla bölgeye ek destek gönderildiğini bildirdi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Ocak'ta yangınların etkilediği Güney California'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Yangınların Zararları

Los Angeles'taki yangınlar, 7 Ocak tarihinde Pacific Palisades bölgesinde başladı; Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley gibi diğer bölgelere hızla yayıldı. Bu yangınlarda en az 28 kişi hayatını kaybetti ve 250 ila 275 milyar dolar arasında bir ekonomik kayıp ve hasar meydana geldiği tahmin ediliyor.

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