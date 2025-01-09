Los Angeles'taki Orman Yangınında Can Kaybı 5'e Yükseldi

Los Angeles'ta etkili olan orman yangını sonucunda can kaybı 5'e çıkarken, Biden seyahatini iptal etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:46
Los Angeles'taki Orman Yangınında Can Kaybı 5'e Yükseldi

Los Angeles'taki Yangında Can Kaybı Artıyor

California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınında can kaybı 5'e yükseldi. Şu ana kadar çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Yetkililer, lüks mahallerden birinde çıkan yangının 6 ayrı bölgede etkili olduğunu bildirdi.

Yıkıcı Yangın, 2000 Ev Yaktı

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını belirterek, şimdiye kadar 2000'e yakın evin tamamen yandığını ifade etti. Eyalet yetkilileri, yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdi ve yangının Hollywood bölgesine sıçradığı bilgisini paylaştı. Yangında ünlü isimlerin de evlerini kaybetmesi dikkat çekiyor.

Başkan Biden'in İtalya Ziyareti İptal Edildi

Yangınların seyrinin değişmesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'ya yapacağı son yurt dışı seyahatini iptal etti. Biden, California Valiliğinin doğal afetle mücadelesini kolaylaştırmak için bir federal afet bildirisi imzaladı.

Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Yangın nedeniyle, PowerOutage.us internet sitesine göre, Los Angeles'ta yaklaşık 1 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor.

Vali Newsom'dan Uyarılar

California Valisi Gavin Newsom, yangınla ilgili sosyal medya aracılığıyla gün boyunca uyarılarda bulundu. Newsom, "Güney California sakinleri, lütfen bu gece tetikte olun. Yerel yetkilileri dinleyin ve etkilenen bölgelere yakınsanız tahliye olmaya hazır olun," dedi.

Yangın bölgesinde 7500'den fazla itfaiye personeli görev yapıyor. Newsom, "Hayat kurtarmak ve bu benzeri görülmemiş yangınları söndürmek için işimize odaklanmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Yangın, 3000 Hektar Alanı Kül Etti

Los Angeles'taki yangın, salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu başlamış durumda. Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3000 hektarlık alanın kül olduğu ve bölge sakinleri için tahliye emri verildiği bildirildi. Yangın, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde de etkili olmaya devam ediyor.

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