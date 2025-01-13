Los Angeles'taki Yangınlar Sonrası Kiralar Yasa Dışı Yükseliyor

ABD'de, Los Angeles ve çevresindeki yangınların etkisiyle ev sahiplerinin kiraları yasa dışı bir şekilde artırdığı bildirildi. BBC'nin haberine göre, yangınlar nedeniyle yerinden edilen binlerce insan, yüksek kira ve otel ücretleri ile karşılaşmak zorunda kalıyor.

Los Angeles'ta emlak uzmanı Jason Oppenheim, California eyaletinin "fiyat yükseltme" karşıtı yasalarına aykırı olarak, ev sahiplerinin piyasa değerinin çok üzerinde kira talebinde bulunduğunu belirtti. Oppenheim, daha önce aylık 13 bin dolar olan bir mülk için bir müşterisinin "altı ay peşin ödemeli, aylık 20 bin dolar" teklif ettiğini ancak ev sahibinin 23 bin dolarda ısrar ettiğini ifade etti.

Oppenheim, California'daki mevcut önleyici yasaların ihlal edildiğini vurgulayarak, "Bu durumdan faydalanmanın zamanı değil." şeklinde konuştu. Los Angeles yetkilileri ise, yangın mağdurlarının dolandırılması veya sömürülmesi durumunda kişilerin yargılanacağı konusunda uyarıda bulundu.

California Başsavcısı Rob Bonta, 11 Ocak'taki açıklamasında, ev sahiplerinin yasa dışı fiyat artışları konusunda farkındalık geliştirdiklerini ve bu eylemlerin; hapis ve para cezasıyla cezalandırılabileceğini belirtti.

Yangınların devam ettiği Los Angeles'ta ortaya çıkan yasa dışı fiyat artışlarının yanı sıra, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarında da artış gözlemlendi. Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, yardım bağışları konusunda çok sayıda dolandırıcılık yaşandığına dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Luna, yangınlar sırasında, itfaiyeci kılığına girerek bir evi soyan kişinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 29 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yangınlar, 7 Ocak tarihinde başlamış olup, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılarak şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanı kül etti. Yangınlar sonucunda 24 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi. Felaket, 12 binden fazla yapının hasar görmesine ya da kullanılmaz hale gelmesine sebep oldu.