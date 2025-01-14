Los Angeles'taki Yangınlarla Mücadelede Pembe Toz Kullanılıyor

Los Angeles'ta süren yangınlarla mücadelede değişik bölgelerde yangın yavaşlatıcı pembe toz kullanılıyor. Yangınlar 8. gününde ve büyük hasar verdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:08
Los Angeles'taki Yangınlarla Mücadelede Pembe Toz Kullanılıyor

Yangınlarla Mücadelede Pembe Toz Etkisi

ABD'de Los Angeles ve çevresinde 8. gününe giren yangınlarla mücadelede, alevlerin yayılmasını engellemek amacıyla yangın yavaşlatıcı pembe toz kullanılıyor. Bu özel toz, yangın çevresindeki bitki örtüsüne ve yanma riski taşıyan alanlara püskürtülerek alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olunuyor.

Yangınların Etkileri ve Alan Kayıpları

Los Angeles ve çevresindeki 4 ayrı yangın, toplamda 37 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Bu felaket sonucu toplamda 24 kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi hala kayıp. Yangın bölgesinin San Francisco şehrinden daha büyük bir alana yayıldığı belirtiliyor.

Yangın Yavaşlatıcı Ürünün Önemi

Yangın yavaşlatıcı ürün, Perimeter isimli bir şirket tarafından üretilen ve 1963'ten bu yana kullanılan "Phos-Chek" isimli bir kimyasaldır. California Orman ve Yangından Koruma Departmanı'nın (CAL FIRE) kontrolünde olan bu ürün, dünya genelinde yangınlarla mücadelede kullanılmaktadır.

Perimeter şirketi, uygulama sonrası pembe tozun hızlıca temizlenmesi gerektiğini belirtirken, “Yangın yavaşlatıcı ne kadar uzun süre kurursa, tamamen çıkarılması da o kadar zorlaşır.” uyarısında bulunmuştur.

Ürün İçeriği ve Çevresel Etkileri

Phos-Chek'in tam formülü kamuya kapalı kalmakla birlikte, eski belgelerine göre %80 su, %14 gübre türü tuzlar ve %6 renklendiricilerden oluştuğu bildirilmiştir. ABD Orman Hizmetleri, bu kimyasalların alevlerin yayılma hızını yavaşlattığını, soğuttuğunu ve oksijenden mahrum bıraktığını aktarmaktadır.

Ancak, yangın yavaşlatıcının çevresel etkileri daha önce tartışma konusu olmuştur. 2022'de açılan bir davada, bu kimyasalın ülkenin temiz su yasalarını ihlal ettiğini iddia eden bir dernek, bu ürünün balıkları öldürdüğünü savunmuştur. Geçen yıl, mahkeme bu konudaki görüşleri onaylamış ancak Orman Hizmetleri'nin ürünü kullanmaya devam etmesine izin vermiştir.

Daha Az Zararlı Yeni Formül

Bu yıl, Orman Hizmetleri daha az zarar veren "MVP-Fx" formülünü kullanmaya başlamıştır. Ayrıca, su yolları ve nesli tükenmekte olan türlerin yaşam alanları gibi hassas alanlarda yangın yavaşlatıcı kullanılmasına yönelik zorunlu bir yasak uygulanmaktadır. Ancak, insan hayatı veya kamu güvenliği tehdit altındaysa bu yasağa istisna tanınabilmektedir.

Yangınların Son Durumu

Los Angeles'taki yangınlar, 7 Ocak sabahı başlamış ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle hızla yayılmıştır. Şu ana kadar 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Devam eden yangınların neden olduğu ekonomik kaybın toplamda 250-275 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilmektedir.

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