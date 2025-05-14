Löseminin Üstesinden Gelmek İçin Kök Hücre Nakli Buluşması Başkent'te Gerçekleşti

Başkentte Kök Hücre Nakli Kongresi Yapıldı

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından organize edilen "14. Kök Hücre Nakli Hasta Kongresi ve Buluşma Günleri", lösemi tedavisi gören ve tedavisini tamamlayan hastaları hekimlerle buluşturdu. Etkinlik, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

LÖSEMA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Açılışta konuşan LÖSEMA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kök hücre naklinin sadece bir tedavi yöntemi olmanın ötesinde, birçok hasta için hayatın yeniden başlaması anlamına geldiğini vurguladı. Altuntaş, nakil sonrası beslenmenin önemini belirtirken, "Çiğ sebze ve meyveler iyice yıkanmalı, sebzeler soyulmalı veya pişirilmeli, çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden uzak durulmalı" dedi.

Hijyen ve Doğru Bilgi Vurgusu

Hijyen konusuna da değinen Altuntaş, kök hücre nakli sonrasında enfeksiyon riskinin arttığını, bu nedenle hasta ve yakınlarının hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle tavsiye etti.

Hastalar İçin Umut Mesajı

Prof. Dr. Altuntaş, kök hücre naklinin iyileşme sürecinin uzun ve hassas olduğunu belirterek, "Kök hücre nakli sadece bir tedavi değil, yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bu yeni hayata hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, tüm 18 yaş üzerindekileri kök hücre vericisi olmaya davet etti.

Hastalığı Yenmek İçin Motivasyon

Etkinlikte konuşan Doç. Dr. Emre Ünlenen, 9 yıl önce tanısı konulan foliküler lenfoma hastalığıyla mücadelesini ve 2024'te geçirdiği kök hücre naklinin ardından hayatına nasıl devam ettiğini paylaştı.

Ünlenen, "Hastalığı yeneceğinize inanıyorsanız süreci atlatmak kolay" diyerek, hastaların umutsuzluğa kapılmamalarını ve süreç boyunca doktorlarına güven duymalarının önemini vurguladı. "Hocalarımızın beni cesaretlendirmesi motivasyon kaynağım oldu" diyerek, akademik hayatıyla sanatsal aktivitelerini de sürdürdüğünü ifade etti.

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından düzenlenen "14. Kök Hücre Nakli Hasta Kongresi ve Buluşma Günleri"nde, lösemi tedavisi süren ve tedavisini tamamlayan hastalar, hekimlerle bir araya geldi. Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe LÖSEMA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş (solda) da katıldı.

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından düzenlenen "14. Kök Hücre Nakli Hasta Kongresi ve Buluşma Günleri"nde, lösemi tedavisi süren ve tedavisini tamamlayan hastalar, hekimlerle bir araya geldi. Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe LÖSEMA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş (solda) da katıldı.