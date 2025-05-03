LÖSEV'in 'İyilikler Çarşısı' İzmir'de Açıldı

LÖSEV'in 'İyilikler Çarşısı' İzmir'de Hizmete Girdi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturduğu "İyilikler Çarşısı"nı İzmir'de açtı. Fuar İzmir'in D holünde gerçekleştirilen etkinlik, iki gün sürecek.

Destekleyici Firmalarla Daha Güçlü

Etkinliğe birçok firma ürün göndererek destek verdi. Çarşıda bulunan çocuk ve aileler, sembolik kuponlarla stantlardan alışveriş yapma fırsatı buldu ve çeşitli etkinliklere katıldılar.

LÖSEV Genel Koordinatörü'nden Açıklamalar

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, etkinliğin daha önce İstanbul, Antalya ve Eskişehir'de açılan "İyilikler Çarşısı" ile benzerlik taşıdığını belirtti. Ünver, çarşının gönüllüler, bağışçılar ve kurumların desteğiyle kurulduğunu ifade etti. "Davet ettiğimiz ailelerimiz çarşıda dilediklerince, gönüllerince ihtiyaçları olan alışverişi yapma imkanı sunuyoruz. Çarşıya gelenler alışveriş yaparken en ufak bedel ödemiyor" dedi.

Alışveriş Süreci ve Gelecek Planları

Ünver, çarşının panayır havasında geçtiğini belirterek, "Çarşıdaki alışveriş süreci yoğun oluyor. Misafirler 50 bin ila 100 bin lira değerindeki alışveriş çeklerini harcıyor. Kanser ve türevlerinin çok hızlı bir şekilde ülkemizde ve dünyada arttığını vurgulayarak, tüm duyarlı vatandaşlarımızın LÖSEV gönüllüsü olmaya ve iyiliği paylaşmaya davet ediyorum. Çarşımızı tüm Türkiye'ye yaygın şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki aylarda Adana ve sonra da Karadeniz'deki bir şehrimize gideceğiz" şeklinde konuştu.

Ailelerin Üzerinde Bıraktığı Etki

LÖSEV'e kayıtlı Leyla Kömür, kızının lösemi hastası olduğunu ve çarşıda gönüllerince alışveriş yaptıklarını aktarırken, lösemi hastası kızı Burçay ile çarşıya gelen Rasim Kundak da çarşının düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturduğu "İyilikler Çarşısı" İzmir'de açıldı. Fuar İzmir'deki D holünde açılan ve iki gün sürecek etkinliğe birçok firma ürün göndererek destek verdi. Çarşıda, çocuk ve aileler, sembolik kuponlarla stantlardan alışveriş yaptı, çeşitli etkinliklere katıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturduğu "İyilikler Çarşısı" İzmir'de açıldı. Fuar İzmir'deki D holünde açılan ve iki gün sürecek etkinliğe birçok firma ürün göndererek destek verdi. Çarşıda, çocuk ve aileler, sembolik kuponlarla stantlardan alışveriş yaptı, çeşitli etkinliklere katıldı.