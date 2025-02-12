Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'dan Trump'a Sert Tepki: 'Arap Dayanışması' Çağrısı

Lübnan'ın Yeni Başbakanı Selam'dan Trump'ın Planına Tepki

Lübnan'ın yeni Başbakanı Nevvaf Selam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni devralma planına karşı sert eleştirilerde bulundu. Selam, bu duruma karşı 'Arap dayanışması' önererek, bölgedeki ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Açıklamaları ve Selam'ın Yanıtı

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Selam, devlet televizyonuna verdiği demeçte, Trump'ın planını şöyle değerlendirdi: 'Bu ifadeleri ayıplıyorum. Bu, sadece Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e gönderme hayalinin ötesinde, onları Batı Şeria'ya göndermeyi öneren bir plan. Ne ahlaka, ne siyasete ne de hukuka sığar.'

Trump'ın Gazze İle İlgili İfadeleri

Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze'nin yok olmaktan başka hiçbir seçeneği olmadığını ifade etmiş ve bölgedeki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 'Gazze artık tamamen bir yıkım alanı. Filistinlilerin buradan ayrılmaktan başka seçeneği yok.' sözleriyle bu durumu özetlemiştir.