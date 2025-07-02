Lübnan Başbakanı Selam: "İsrail İşgali Sürdüğü Sürece Kalıcı İstikrar Mümkün Değil"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail’in Lübnan topraklarının bir kısmındaki işgalinin ve saldırılarının devam etmesi durumunda ülkede kalıcı bir istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Başbakan Selam, başkent Beyrut'ta düzenlediği bir konuşmada, "İsrail işgali sürdükçe kalıcı istikrar mümkün değil. 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının tam olarak uygulanması için siyasi ve diplomatik baskılarımızı artırıyoruz. İsrail’in saldırılarında yıkılan bölgeleri yeniden inşa etmek amacıyla gereken her türlü desteği sunuyoruz." dedi.

Ayrıca, Lübnan devletinin "silahın yalnızca devletin elinde bulunması" için tüm Lübnan topraklarında egemenliği tesis etme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Bölgesel düzlemde de Lübnan’ın Arap dünyasıyla bağlarını güçlendirmek, bölgesel ticareti geliştirmek ve yatırım çekmek için açık bir strateji belirlediğine dikkat çeken Selam, ülkesinin doğal olarak Arap bölgesinin kalkınma süreçlerine katkı sunacağını vurguladı.

Başbakan Selam, hükümetin Suriye ile doğrudan işbirliğini başlattığını ve bu kapsamda sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılığın önlenmesi ve mültecilerin güvenli, onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin temin edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Lübnan ile Suriye arasındaki sınırın 375 kilometre uzunluğunda olmasına rağmen, özellikle bazı iç içe geçmiş yerleşim bölgelerinde kesin olarak çizilmediği için sınır belirleme işlemi zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Hizbullah, elindeki silahları yalnızca Lübnan’ın egemenliğine ilişkin güvence verilmesi durumunda teslim etmeyi değerlendirebileceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirirken, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeye devam ediyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasıyla birlikte, İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl, BMGK, İsrail’e kuvvetlerini Lübnan’dan çekmesi için çağrı yaptı. BMGK, Lübnan’ın isteği doğrultusunda, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barış ve güvenliği sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini tesis etmesine destek olmak amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasındaki 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etti. Bu karar, İsrail'in Mavi Hat'tan geriye çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörmektedir.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Lübnan topraklarının bir kısmındaki işgalini ve saldırılarını sürdürdüğü sürece ülkede kalıcı istikrarın sağlanamayacağını söyledi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Lübnan topraklarının bir kısmındaki işgalini ve saldırılarını sürdürdüğü sürece ülkede kalıcı istikrarın sağlanamayacağını söyledi.