Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'li Heyetle Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve ABD'li Heyet Arasındaki Görüşme

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve beraberindeki üst düzey heyet ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Beyrut’ta bulunan Baabda Sarayı'nda yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortagus, ABD Başkanı Trump’ın Avn’a tebrik ve başarı dileklerini iletmenin yanı sıra Lübnan'a ve Lübnanlılara destek vereceğini de vurguladı. Bu ziyaret, Washington ve Beyrut’taki yeni yönetimler arasındaki ilk üst düzey görüşme olma özelliğini taşıyor.

Gelecek Görüşmeler Planlandı

ABD heyetinin gün içerisinde Lübnan ve İsrail arasındaki Ateşkesi Denetleme Komitesi ile görüşmesi ve yarın hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam ile Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan'ın Siyasi Krizi ve Yeni Dönem

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren siyasi kriz sonrasında, 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini üstlenen Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Ülkedeki siyasi krizin aşılması için atılan bu adımlar, Lübnan’ın siyasi istikrarına zemin hazırlaması açısından büyük önem taşıyor.

Selam'ın önümüzdeki günlerde yeni kabinesini açıklaması bekleniyor.