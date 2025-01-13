Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, CENTCOM Komutanı ile Güney Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, CENTCOM Komutanı General Corella ile güneydeki durum ve işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:28
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, CENTCOM Komutanı ile Güney Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, CENTCOM Komutanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella ile Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumunu ele almak amacıyla görüşme gerçekleştirdi. Baabda Sarayı'ndaki buluşmaya, General Corella'nın başkanlığında bir ABD askeri heyeti katıldı.

Görüşmede, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı Tümgeneral Jasper Jeffers, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ve birçok ABD'li subayın da yer aldığı belirtildi. General Corella, Avn'ı cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Güney Lübnan'daki Durum ve İşbirliği

Toplantıda, Lübnan ve ABD orduları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumu üzerinde duruldu. Özellikle, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilme süreci ve programı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Avn, iki ordu arasındaki mevcut işbirliğine dikkat çekerek bu işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı General Aroldo Lazaro ve Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin ile Lübnan Genelkurmay Başkanı Hassan Avde de katıldı.

Ateşkes Anlaşması ve Gelecek Adımlar

Görüşmede ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve Lübnan ordusu ile uluslararası güçler arasındaki işbirliği detaylandırıldı. Ülkede iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından, Avn 9 Ocak'ta gerçekleştiren Meclis oturumu ile 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lübnan hükümetinin Hizbullah veya diğer silahlı grupların İsrail'e karşı operasyonlarını engellemesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlandırılması kararlaştırıldı.

Ancak, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal etmeye devam ettiği kaydedildi. Ateşkes denetimini sağlamak amacıyla oluşturulan komitede BM'nin yanı sıra ABD ve Fransa'nın da yer aldığı belirtildi.

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