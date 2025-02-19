Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail İşgalinin Sona Ermesini Talep Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmede İsrail'in işgalinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:07
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail İşgalinin Sona Ermesini Talep Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail işgalinin sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Waltz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Lübnan'ın güneyindeki işgalin sona erdirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1701 sayılı kararının ve ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiği vurgulandı.

Avn, Lübnan'ın güneyinde istikrarın sağlanması için işgalin sona erdirilmesi gerektiğini tekrar etti ve ayrıca İsrail'in alıkoyduğu Lübnan vatandaşlarının iade sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

Waltz ise Lübnan ordusunun, İsrail'in çekildiği bölgelerde konuşlanma sürecindeki başarılarını öne çıkararak, "ABD, ateşkesin sağlanması ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesi konularında Lübnan ile çalışmaya kararlıdır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan'dan Çekilme Süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkese varılmıştı. Ateşkes gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesi bekleniyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun kontrolü tam anlamıyla sağlayamadığını öne sürerek işgal süresini 18 Şubat tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgal nedeniyle yerinden edildi. İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede Lübnan askerleri konuşlanarak kontrolü sağlarken, İsrail'in sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceğine dair açıklamalar yapıldı.

Bunun yanı sıra, BM, İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini ifade ederek, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi 1701 sayılı kararına göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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