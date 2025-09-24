Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail Saldırıları Derhal Durmalı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda İsrail'e yönelik güçlü çağrılarda bulundu. Avn, saldırıların durdurulması, Lübnan topraklarından çekilme ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Genel Kurul'daki konuşmasında Avn, BM'yi ve uluslararası toplumu Lübnan'ın yanında durmaya ve ülkenin barış ile bir arada yaşama deneyimini korumaya davet etti.

Avn, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İsrail saldırılarının sona ermesini, (İsrail) işgal güçlerinin tüm topraklarımızdan çekilmesini, esirlerimizin serbest bırakılmasını ve (BM Güvenlik Konseyi'nin) 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Barış olmadan kalkınma olmaz, adalet olmadan barış olmaz, insan hakları olmadan adalet olmaz, çatışma ve savaşların ortasında refah olmaz."

Avn, ayrıca "halkının bir kısmı öldürülürken, ülke topraklarının bir kısmı işgal edilirken, vatanı ve halkı ölümle yaşam arasında asılı kalırken" BM toplantılarında barış, kalkınma ve insan hakları hakkında konuşmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ülkesinin çok dinli yapısına vurgu yapan Avn, Lübnan'ın Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında eşitlikçi bir model olduğunu belirterek, bunun korunmasının küresel bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Avn dünyayı Lübnan'a destek olmaya çağırarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Lübnan'ın bir yaşam ve neşe diyarı, onların bölgesine ve dünyaya ulaşmaları için bir platform olması ile bir ölüm yatağı, bir savaş bataklığı ve onların tüm komşularına yayılmaları için bir fırlatma rampası olması arasındaki mücadele hala şiddetli. Biz kararımızı verdik ve ilk seçeneği uygulayacağız. Size çağrım, bölgemizde barış ve insanlık için yanımızda durun ve Lübnan'ı terk etmeyin."

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırı Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen, İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği bildirildi. İsrail ayrıca savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepede işgalini sürdürüyor.

UNIFIL ve 1701 Sayılı Karar

1978'de başlayan İsrail girişimleri sonucunda BM, 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu. Amaç, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı sağlamak ve Lübnan hükümetinin güneydeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek olmaktı.

12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşın ardından, BM Güvenlik Konseyi 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle 1701 sayılı kararı kabul etti. Söz konusu karar, İsrail'in Mavi Hat gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını; burada yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.