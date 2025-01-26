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Lübnan Cumhurbaşkanı: 'İsrail'in çekilmesi için Lübnan ordusuna güvenin'

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, vatandaşlardan Lübnan ordusuna güvenmelerini ve dikkatli olmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:42
Lübnan Cumhurbaşkanı: 'İsrail'in çekilmesi için Lübnan ordusuna güvenin'

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Ulusal Birlik Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesi sürecinde, vatandaşları Lübnan ordusuna güvenmeye davet etti.

Lübnan'ın Egemenliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü tartışma konusu olamaz diyerek, İsrail'in bu bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti. Avn, “Hakkınızı ve onurunuzu güvenceye almak adına bu meseleyi en üst düzeyde takip ediyorum.” şeklinde konuştu.

Lübnan Ordusu'ndan Uyarılar

Lübnan ordusunun resmi açıklamasında ise, İsrail ordusunun Lübnan vatandaşlarına yönelik saldırıları konusunda ciddi uyarılar yapıldı. Vatandaşlardan, askeri personelin talimatlarına uymaları istendi.

Ateşkes Anlaşmasının Son Durumu

Ateşkes gereği, İsrail ordusunun 26 Ocak 2024'e kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülmüştü. Ancak, yürürlüğe giren ateşkes boyunca İsrail ordusu bombardımanlarını sürdürerek, ateşkes ihlallerine devam etti.

Avn, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından, İsrail'in güneydeki işgali için Lübnan ordusunun konuşlanmasının 60 gün içinde gerçekleşmesi gerektiği bilgisini paylaştı. Ancak, İsrail ordusu, 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada, çekilme sürecinin 60 günden fazla süreceğini ve bu nedenle 26 Ocak’ta tam olarak çekilemeyeceklerini belirtti.

Sonuç

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın çağrısı, ulusal birlik ve güvenin sağlanması adına büyük önem taşıyor. Lübnan halkı, bu süreçte ordularına ve liderlerine güvenerek, barış ve huzurun temin edilmesi adına mücadele etmeye devam ediyor.

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