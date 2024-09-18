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Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlamalarında 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2,800 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 00:42
Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlamalarında 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 9 Ölü, 200 Yaralı

Lübnan'ın çeşitli şehirlerinde meydana gelen çağrı cihazı patlamalarında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, bu olaylar sonucunda 9 kişi yaşamını yitirirken, 200'den fazlasının durumu ağır olan toplam 2,800 kişi yaralandı.

Fatıma Cafer Abdullah'ın Trajik Ölümü

Patlama sırasında Bekaa bölgesindeki Sareen kasabasında ailesiyle beraber olan 8 yaşındaki Fatıma Cafer Abdullah, bu talihsiz olayda hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Fatıma'nın adı duyurularak olayın acısı paylaşıldı.

Birçok Sivil Etkilendi

Yerel kullanıcılar, çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, çağrı cihazı kullanan bazı sağlık çalışanlarının da kurbanlar arasında olduğu ifade edildi. Patlamaların çoğu kalabalık yerlerde gerçekleşti.

Sorumlu Kim?

Lübnanlı yetkililer, patlamalar ile ilgili olarak İsrail'i suçlarken, İsrail'den henüz bir yanıt alınamadı. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında başlayan çatışmaların ardından gerilim giderek artmakta.

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